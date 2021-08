Roma: Proprietari in vacanza e due ladri tentano il furto in appartamento, arrestati

Arrivano i primi riscontri dal capillare pattugliamento messo in atto per il ferragosto

Nel cuore del quartiere Salario Trieste, la scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno fermato due ladri che stavano per mettere a segno un furto in un elegante palazzina di via Arbia, ai danni di un appartamento rimasto incustodito perché i proprietari sono in vacanza.

I militari, impegnati nell’ambito del dispositivo straordinario di controllo, messo in campo dal comando provinciale dei carabinieri di Roma, proprio per questi giorni in prossimità del Ferragosto, erano di pattuglia nel quartiere quando hanno ricevuto da un condomino la segnalazione di rumori strani provenire dallo stabile. All’interno i militari hanno sorpreso e bloccato due cittadini georgiani, di 26 e 27 anni, specializzati nei furti in appartamento. I due avevano già forzato con degli specifici attrezzi la serratura della porta d’ingresso del condominio e si stavano dirigendo verso uno specifico appartamento. Entrambi sono stati arrestati per tentato furto aggravato e condotti in Tribunale per il rito direttissimo.