A Roma e provincia 13 mila rifugiati dall’Ucraina

Accoglienza soprattutto in strutture residenziali, oltre 10 mila tamponi per il Covid

Sono circa 11 mila i rifugiati dall’Ucraina accolti a Roma da varie strutture, altri 2 mila sono nella provincia della Capitale, circa l’83% di tuffi quelli ospitati nel Lazio. La stragrande maggioranza sono in strutture residenziali, ovvero alberghi e case d’accoglienza, e solo in minima parte nei Cas. Insomma, ha preso il via un’accoglienza diffusa, proprio per favorire l’integrazione.

Oltre 10 mila i tamponi fatti, e circa 2.500 i vaccini fatti. Sono circa 2.100 le persone che usufruiscono del Piano di accoglienza attivato dalla Protezione Civile del Lazio.

• Queste persone ricevono ogni forma di assistenza, a partire dall’alloggio.

• Sono state sottoscritte convenzioni con 21 strutture ricettive

• Altre soluzioni alloggiative sono state attivate dai Comuni e dalla Prefettura

Insieme a Roma Capitale, la Regione Lazio ha avviato una collaborazione per la gestione di persone con disabilità e i familiari di piccoli pazienti in terapia oncologica.

Beni di prima necessità

Per garantire un intervento immediato, sono stati individuati CSV Lazio e Forum del Terzo Settore come referenti del mondo associativo e del volontariato del Lazio. Le richieste pervenute alla posta elettronica vengono smistate a CSV LAZIO e Forum del Terzo Settore per l’acquisto e distribuzione dei prodotti

• Accoglienza studenti universitari

Già ospitati presso la Residenza Universitaria “Ezio Tarantelli” 5 studenti ucraini. • Inserimento scolastico

La Regione Lazio è impegnata in tavoli interistituzionali, insieme agli Uffici Scolastici Regionali, l’ANCI, l’UPI e l’Ambasciata Ucraina, per facilitare l’inserimento nel sistema scolastico dei bambini e ragazzi ucraini arrivati, come rifugiati, nella nostra regione

• Per la presa in carico sono stati attivati gli hub sanitari di Ostiense, Termini e via Lamaro

• In tutto il Lazio fino a oggi sono state rilasciate circa 15.500 tessere STP (Straniero Temporaneamente Presente)

• Tutte le persone coinvolte hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e, per coloro che non lo avevano già fatto, offerto anche il vaccino

Grazie al protocollo con la Prefettura di Roma, abbiamo attivato nelle Asl servizi sanitari aggregati con figure professionali dedicate alla valutazione medica, allo screening vaccinazioni, non solo Covid, e all’assistenza psicologica della popolazione ucraina.

I fondi per l’accoglienza

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio ha stanziato 500 mila euro a favore dei Comuni per le attività di accoglienza e assistenza ai cittadini ucraini che sono già arrivati o che arriveranno nel territorio del Lazio

In particolare verranno sostenute iniziative dei Comuni della regione, per un importo massimo di 20 mila Euro

I bambini

Massima attenzione per i minori, soprattutto i non accompagnati. La Commissione parlamentare per l’infanzia sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto, stasera svolgerà l’audizione di rappresentanti della Comunità di Sant’Egidio, dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) e della Croce rossa italiana.