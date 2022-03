Roma: pugno in faccia per la mascherina, a processo l’attore Popolizio

Accusato di lesioni personali

E’ accusato di avere aggredito un uomo sferrandogli un pugno in faccia e causandogli ferite giudicate guaribili in 15 giorni. Per questo l’attore Massimo Popolizio, accusato di lesioni personali, dovra’ affrontare un processo davanti al giudice di pace di Roma. La prima udienza e’ stata fissata al prossimo 17 giugno.

Il fatto e’ avvenuto il 23 gennaio dello scorso anno all’interno di un mercatino dell’usato della Capitale.

L’attore, a seguito di una discussione nata perche’ la vittima si era abbassata “la mascherina per soffiarsi il naso”, ha aggredito l’uomo “colpendolo con un pugno al volto – e’ detto nel capo di imputazione – cagionandogli lesioni” al bulbo oculare.

La vittima, 53 anni, si e’ quindi recata al pronto soccorso per farsi medicare e refertare e dopo alcuni giorni ha presentato una denuncia ai danni dell’artista.

Attore di cinema e teatro, doppiatore e regista, Popolizio vanta partecipazioni per “Il Divo” di Paolo Sorrentino, in “Mio fratello è figlio unico”, “Benvenuto Presidente” e altre decine di film.