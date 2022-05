Roma: pulizia speciale della città dopo la festa dei tifosi

Ama ha messo in campo complessivamente 40 uomini con l’ausilio di 15 mezzi: 8 veicoli a vasca, 5 spazzatrici, 2 lava-strade

Anche per i festeggiamenti della vittoria della Conference League da parte della As Roma, scattati nel pomeriggio di ieri, Ama ha approntato squadre speciali dedicate alla pulizia e al ripristino del decoro. Le strade interessate dal passaggio del pullman della squadra e le piazze storiche e aree di ritrovo dei tifosi sono state, infatti, oggetto di intervento da parte degli operatori della Municipalizzata capitolina per l’Ambiente. Sono stati impiegati sul campo complessivamente 40 uomini con l’ausilio di 15 mezzi: 8 veicoli a vasca, 5 spazzatrici, 2 lavastrade. Lo rende noto, in un comunicato, Ama.

Il lavoro degli operatori Ama ha permesso, innanzitutto, la riapertura sollecita al traffico delle strade. Questa mattina, poi, sono stati effettuati interventi ulteriori di pulizia, in particolare, su aree pedonali adiacenti al Circo Massimo. Se e dove necessario, operatori di zona svolgeranno eventuali operazioni di rifinitura. Tutti gli interventi si sono svolti in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale. Queste operazioni si aggiungono ai servizi ordinari di igiene urbana programmati e svolti quotidianamente in tutta la città.