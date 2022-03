Roma: ragazzo tenta il suicidio, salvato da due autiste Atac

È successo ieri a Roma all'altezza del parapetto del ponte del Corridoio della Mobilità, che attraversa il Grande raccordo anulare

Salvato da due autiste dell’Atac. È quanto accanto ieri a Roma a un ragazzo che ha tentato il suicido, provando a scavalcare il parapetto del ponte del Corridoio della Mobilità, che attraversa il Grande raccordo anulare.

A vedere la scena un’autista dell’Atac, Laura M. – mentre rientrava al deposito di Tor Pagnotta – che ha fermato l’autobus, avvisato la centrale ed è scesa dal mezzo per avvicinarsi al ragazzo. In quello momento è arrivata anche un’altra collega (Adriana D.T.).

“Insieme – racconta Atac in un post su Facebook – iniziano a parlare con il giovane, cercando di dissuaderlo dal gesto che stava per compiere. Fortunatamente lo convincono a scendere dalla recinzione. Nel frattempo sopraggiunge una pattuglia delle forze dell’ordine”. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in evidente stato confusionale. “Tutto è finito per il meglio, grazie all’intervento tempestivo e alla prontezza delle nostre colleghe”.