È successo ieri sera in via Ojetti

Rapina in via Ugo Ojetti, nel piazzale di un noto centro commerciale. È accaduto ieri intorno alle 21:30: una donna in compagnia di un amico è stata rapinata da tre persone che l’hanno aggredita spruzzandole sul volto dello spray urticante.

Poco dopo la polizia ha individuato i tre: un 34enne e due minorenni di 16 e 15 anni, riconosciuti anche dalla vittima, che sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso.