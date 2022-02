Roma: rifiutano mascherina sul bus e aggrediscono autista a bastonate

Denunciati due giovani. I fatti sono accaduti a Ostia

Hanno 18 e 16 anni i due giovanissimi di Ostia che sono stati denunciati dagli agenti del Commissariato di Ostia per minacce e interruzione di pubblico servizio.

I poliziotti sono intervenuti in via delle Ebridi, presso il capolinea dell’Atac, su richiesta dell’autista di in pullman che ha raccontato di essere stato minacciato dai due giovani rimproverati per non indossare la mascherina.

L’autista ha raccontato che giunti al capolinea, i due giovani sono scesi dal mezzo, si sono armati di due bastoni trovati nella zona, e sono tornati a minacciarlo. I bastoni sono stati trovati e sequestrati, i ragazzi sono stati denunciati.