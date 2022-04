Roma: rissa in centro su bus di linea, 5 denunce

S tratta di stranieri, di età compresa tra i 19 e 30 anni ora a piede libero per rissa e lesioni

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Rissa a bordo di un bus di linea in pieno centro a Roma. Poco prima della mezzanotte, in via Nazionale angolo via Torino, l’autista del mezzo dell’Atac, ha segnalato al numero di emergenza 112 la presenza di un gruppo di stranieri che stava litigando a bordo.

Secondo una prima ricostruzione, i cinque, ubriachi, hanno cominciato a litigare poco prima in piazza Indipendenza, per motivi ancora non chiari, e hanno proseguito fino a piazza della Repubblica.

In via Nazionale il gruppo ha continuato la lite anche all’interno di un autobus della linea pubblica che si era accostato alla fermata. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia Roma Centro che hanno fermato i cinque soggetti, tutti stranieri, di età compresa tra i 19 e 30 anni che sono stati denunciati a piede libero per rissa e lesioni.

Uno solo di questi è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e condotto presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni in codice rosso, ma non in pericolo di vita.