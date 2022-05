Roma: risse e rapine in piazza Sempione, arrestati 4 minori

Le accuse per loro sono di rapina, tentata estorsione, lesioni e minacce aggravate

I carabinieri della compagnia di Roma Montesacro, su delega della Procura dei minorenni, hanno arrestato quattro minori gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina, tentata estorsione, lesioni aggravate, minacce aggravate. I quattro avrebbero commesso i reati nella zona di piazza Sempione, a Roma, nei mesi di marzo, ottobre e novembre 2021, ai danni di altri minorenni o giovani adulti.

Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Roma Citta’ Giardino, da ottobre 2021 fino ad aprile 2022, hanno consentito, attraverso acquisizione di video, testimonianze, analisi dei tabulati telefonici, ispezioni degli apparecchi telefonici in uso ai soggetti indagati e alle persone informate sui fatti e dalle analisi delle “chat social”, di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine a quattro episodi commessi nei quartiere della movida capitolina di piazza Sempione.

Gli indagati, tutti italiani e legati da un forte legame di appartenenza al branco tanto da presentare caratteristiche strutturali di una vera e propria “baby-gang”, sono accusati di essere gli autori di diversi episodi di aggressione e rapina commessi ai danni di coetanei, avendo agito con immotivata violenza e per futili motivi, nonche’ avvalendosi dell’intimidazione di gruppo. L’escalation criminale definita come mala movida in piazza Sempione, aveva ingenerato un profondo senso di insicurezza da parte dei residenti e dei comitati di quartiere locali, tanto da invocare maggiori controlli e presenza da parte degli amministratori locali e delle forze dell’ordine.