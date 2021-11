Roma: ristorante con lavoratori a nero e condizioni igieniche pessime, chiuso

E multato. In zona Magliana

Sono 8 i lavoratori a nero trovati in un locale in zona Magliana a Roma dagli agenti del XI Distretto San Paolo durante un controllo, svolto insieme all’Ispettorato del Lavoro ed alla Asl.

A questo si è aggiunto, nel corso del controllo, le pessime condizioni igieniche ed assenza del previsto piano di autocontrollo Hccp. Per queste violazioni è stata adottata la sospensione della licenza con varie sanzioni amministrative per più di 38 mila euro. Durante i servizi di controlli svolti in collaborazione con le unità cinofile della Questura ed il Reparto Prevenzione Crimine Lazio, sono stati controllati anche altri 3 esercizi commerciali, le fermate della metropolitana e, nelle ore notturne, l’area della Cristoforo Colombo.