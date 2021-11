Roma: schianto tra moto e taxi sulla Nomentana, muore 53enne

La vittima è deceduta nel corso della notte a causa delle ferite riportate

Un 53enne è morto nel corso della notte a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera alle 19:30 circa in via Nomentana a Roma. Il sinistro si è verificato in prossimità dell’incrocio con via Asmara e ha visto coinvolti la moto Honda Fjs 400 guidata dalla vittima e un taxi.

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Locale del II Gruppo Parioli. Il 53enne è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I dove è morto dopo alcune ore di agonia. Gli agenti hanno proceduto al sequestro dei mezzi coinvolti e ulteriori accertamenti sono in corso per ricostruire esatta dinamica dei fatti.