Roma: scia di cassonetti incendiati tra Centocelle e il Quadraro

Indagini in corso

Dal quartiere di Centocelle a quello del Quadraro, i carabinieri della radiomobile e quelli della compagnia di Ostia, stanno seguendo la lunga scia di cassonetti dei rifiuti bruciati questa notte a Roma. La segnalazione dei primi roghi sono arrivate poco prima delle 4 e ha visto i vigili del fuoco intervenire in via delle Robinie in zona Centocelle.

Le fiamme sono state segnalate poco dopo anche nella vicina via dei Platani e via Panaroli.

Poi la successiva segnalazione è arrivata dal quartiere Quadraro in piazza del Quadraretto mentre la successiva ha riportato i pompieri a Centocelle in via dei Glicini. Inevitabile ipotizzare la pista dolosa anche se non sono stati trovati elementi per confutarla.