Roma: spaccio di droga, arrestate 3 donne dei Casamonica e un giovane

Operazione antidroga in via Raffaele Garofalo, a Roma. Gli agenti di polizia del commissariato Romanina hanno arrestato 4 persone: tre donne appartenenti alla nota famiglia dei Casamonica e un ragazzo di 19 anni della famiglia dei Bevilacqua, con l’accusa di detenzione e spaccio di droga in concorso e per due delle tre donne anche resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’indagine è stata portata a termine nei giorni scorsi quando in seguito a un controllo gli agenti sono entrati in una palazzina dove sarebbe subito scattato l’allarme da parte di alcuni residenti nel tentativo di non far trovare la droga. In particolare, i quattro spacciatori si erano divisi i compiti: due fungevano da palo in macchina e gli altri spacciavano nell’appartamento.

Le squadre della polizia hanno prima avvicinato il palo, mentre gli altri colleghi hanno fatto irruzione nell’appartamento trovando hashish cocaina e soldi. In quella fase due delle donne si sono scagliate contro gli agenti nel tentativo di fare guadagnare tempo agli altri due complici per gettare o nascondere la droga. In casa sono stati trovati e sequestrati dagli investigatori 120 grammi di cocaina, 12 grammi di hashish e 1.500 euro.

Gli arresti sono stati convalidati e per una delle donne è stato disposto il divieto di dimora.