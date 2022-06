Roma: stretta sui ‘saltafila’ al Colosseo, dal 20/6 controlli speciali

La Prefettura: "Salvaguardare la principale cartolina della Capitale"

Stretta sui ‘saltafila’ al Colosseo: la Prefettura di Roma, in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto controlli stringenti a partire da lunedi’.

Polizia, carabinieri, militari della Guardia di Finanza e uomini della polizia locale di Roma Capitale alzeranno l’allerta nell’area del Colosseo e dei Fori Imperiali, al centro di Roma.

I controlli ordinari, già presenti, saranno rafforzati,, dunque, sia da personale in borghese che in divisa, mentre saranno effettuati controlli straordinari “più muscolari”. Ad agire sul campo saranno agenti interforze, ognuno per le materie di propria competenza (la Gdf si occuperà di chi vende biglietti, la Polizia degli ambulanti ect). La stretta è stata voluta dalla Prefettura “per salvaguardare l’immagine” di quella che è stata definita “la principale cartolina della Capitale e quindi dell’intero Paese: il Colosseo”.