Roma Summer Fest: tutti sold out i primi concerti

Oltre 38mila presenze per via a estate Parco Musica e casa jazz

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Si è aperta con oltre 38mila presenze la stagione estiva della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e alla Casa del Jazz. Nella cavea dell’Auditorium di Renzo Piano, dopo l’evento speciale Future Hits Radio Zeta Live 2022 con gli artisti più rappresentativi delle nuove generazioni, è partita la nuova edizione del Roma Summer Fest 2022 con i concerti tutti sold out di Moderat, Paolo Conte, Alt J, Lorde per un totale di 23mila spettatori.

Nei giardini pensili la doppia data di Circoloco ha registrato circa 11.000 presenze. Grande seguito anche sui canali social dove sono state raggiunte oltre 500.000 persone: la fascia d’età maggiormente coinvolta è stata quella tra i 25 e i 24 anni. Alla Casa del Jazz, dopo l’apertura dedicata a Pepito Pignatelli, primi live di Summertime 2022 con artisti del calibro di Anthony Braxton, Roscoe Mitchell, Danilo Rea, Franco D’Andrea, Dado Moroni, Raphael Gualazzi, Maria Pia De Vito. Circa 4000 gli spettatori nelle prime due settimane. Grande accoglienza del pubblico per la prima mondiale dello spettacolo Relative Calm di Lucinda Childs e Robert Wilson. La programmazione estiva proseguirà fino a settembre con un ricco calendario che spazia attraverso tutti i generi musicali.