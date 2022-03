Roma: Swatch in edizione limitata, ressa davanti al negozio in via del Corso

Centinaia di clienti si sono radunati per acquistare uno degli undici modelli esclusivi ispirati ai corpi celesti.

Ressa stamattina a Roma in via del Corso, all’angolo con via Borgognona, davanti al negozio della Swatch: centinaia di clienti si sono radunati per acquistare uno degli undici modelli esclusivi ispirati ai corpi celesti.

La collana di oggetti “Moon Swatch”, realizzata dall’azienda svizzera in collaborazione con Omega, è distribuita in edizione limitata e pertanto tra le persone in attesa si sono assembrate in strada davanti all’ingresso dell’esercizio commerciale.

A quanto si apprende la calca era stata prevista e sul posto erano infatti schierate diverse unità dei carabinieri e della polizia, i quali hanno tenuto sotto controllo la situazione e mantenuto l’ordine per scongiurare la violazione delle norme a contrasto della diffusione del Covid.