Roma: tassi di interesse al 200%, in manette coppia di usurai

Lui era 'figlio d'arte'

Arrestati marito e moglie a Roma perche’ scoperti a concedere prestiti usurari. A seguito di un’indagine, iniziata a marzo 2020 e conclusasi a agosto, l’uomo e’ stato arrestato e portato in carcere mentre per la compagna sono stati decisi gli arresti domiciliari .Grazie a intercettazioni e pedinamenti gli agenti della polizia di Fidene – Serpentara e III gruppo Nomentano hanno permesso di seguire in diretta l’intera le attivita’ illecite perpetrate a danno di venti soggetti con prestiti da 500 euro a 22mila euro, con un tasso usurario oltre il 52% annuo e fino a oltre il 220% annuo.

Anche il padre dell’arrestato, morto anni fa, avrebbe svolto quest’attivita’ mentre la moglie sarebbe risultata beneficiaria del reddito di cittadinanza.

In un’altra operazione, stavolta dei Carabinieri di Guidonia, scoperta un’altra banda di usurai. Ai domiciliari da giovedi’ scorso un 81enne e un 46enne, disposto invece per un 54enne il divieto di lasciare il comune di residenza. Le indagini in questo caso sono partite dalla denuncia di un giovane al quale i tre avevano prestato 1600 euro con un tasso di usura al 20% mensile, minacciando ripetutamente. Il trio con le solite modalita’ avrebbe prestato anche 1200 euro a un’altra vittima. I tre sono indagati per usura e estorsione