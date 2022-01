Roma: tensione a corteo studenti, fumogeni contro forze dell’ordine

Tensione al corteo a Roma per ricordare la morte dello studente Lorenzo Parelli. Fumogeni e bottiglie sono stati lanciati contro il cordone delle forze dell’ordine. Il corteo si e’ fermato per una decina di minuti. Gli studenti hanno anche lanciato vernice rossa addosso agli agenti. Ora il corteo e’ ripreso in direzione piazza Venezia. “Lorenzo […]

Flash mob di protesta nella tarda serata di ieri davanti al Ministero dell'istruzione a Roma, da parte di un gruppo di studenti di Osa, dopo la morte di Lorenzo, ragazzo di 18 anni di Udine, mentre svolgeva un tirocinio in alternanza scuola-lavoro.