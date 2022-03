Roma: tenta furto a scuola, bloccato 11enne

Vista l'età il ragazzo è stato segnalato all'autorità giudiziaria competente e affidato al padre.

Un ragazzino di 11 anni e’ stato fermato dai carabinieri nel corso di un furto all’interno di una scuola in via Motta Camastra, nella periferia romana di Tor Bella Monaca. Il minore con un grosso cacciavite aveva forzato la porta di ingresso e aveva rubato 25 euro di monete del distributore automatico, vari gel per le mani e diversi giocattoli presi nelle classi.

Sul posto, dopo la chiamata al 112 da parte di alcuni passanti, i carabinieri di Tor Bella Monaca che hanno fermato l’11enne e lo hanno segnalato all’autorita’ giudiziaria dei minori. Il ragazzino e’ stato poi affidato al padre.