Roma: tragedia di Capodanno sulla via Casilina, muore 18enne

In corso accertamenti sulla dinamica

Un ragazzo di 18 anni e’ morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto sulla via Casilina a Roma. La vittima, alle 19.30 circa nel giorno di Capodanno, viaggiava in sella ad una moto Gilera Gp 800 che si e’ scontrata con una Fiat Panda Guidata da un 38enne.

Il conducente dell’auto si e’ subito fermato a prestare soccorso ed e’ stato condotto al Policlinico di Tor Vergata per i test alcolemici e tossicologici di rito. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso che hanno costatato la morte del giovane, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VI gruppo Torri.

Per i rilievi e’ stata chiusa via Casilina, da via Isnello al civico 1799 di Via Casilina, in ambo i sensi di marcia. Indagini in corso da parte della polizia locale per risalire all’esatta dinamica del sinistro. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il motoveicolo procedesse in direzione centro citta’ e la Panda in direzione fuori Roma e che l’impatto sia stato frontale.