Roma: travolto dal cancello di casa mentre gioca, ferito bimbo di 6 anni

E' stato elitrasportato al Bambino Gesù. Fortunatamente sta bene

Mentre giocava in giardino con il suo fratellino, il cancello di ingresso, per cause ancora da accertare, e’ uscito dai cardini e lo ha travolto: e’ successo ieri pomeriggio a un bambino di 6 anni, a Guidonia Montecelio, nella sua casa a via Colle Giannetta.

Il piccolo fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze: e’ rimasto incastrato tra due sbarre del cancello e portato in salvo dagli operatori del 118 e dai carabinieri della tenenza di Guidonia intervenuti sul posto. Il fratellino invece e’ rimasto illeso.

Il piccolo e’ stato comunque elitrasportato al Bambino Gesu’ per le cure del caso.