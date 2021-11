Roma: tre feriti gravi per incidente su Litoranea a Castel Porziano

Coinvolto anche bambino. Disagi per il traffico: chiusa la strada da via del Lido di Castel Porziano a via Arno (Pomezia)

Tre feriti gravi, tra cui un bambino di 9 anni. E’ questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina alle 8.15 in via Litoranea tra il chilometro 4 e il 5, a Ostia. A scontrarsi una Citroen c2 con a bordo un uomo trasportato all’ospedale Grassi di Ostia in codice rosso, ed una Peugeot 108 nella quale si trovavano un uomo di 40 anni ed un bambino di nove.

Entrambi trasportati in codice rosso rispettivamente all’ospedale Gemelli e al San Camillo in Elisoccorso.

A seguito dell’urto la Peugeot si e’ ribaltata. Sul posto pattuglie della del gruppo X Mare della polizia locale di Roma Capitale. In corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell incidente. Attualmente chiusa via Litoranea da via del Lido di Castel Porziano a via Arno, a Pomezia.