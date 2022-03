Roma Tre, il rettore Pietromarchi si dimette in anticipo

"Troppe divisioni nell'Ateneo, impossibile proseguire". Assessore Lazio "sempre grato per suo lavoro"

Il Rettore dell’Universita’ Roma Tre Luca Pietromarchi si e’ dimesso in anticipo rispetto alla scadenza del suo mandato.

Sono molteplici i fattori che hanno convinto Luca Pietromarchi a rassegnare le dimissioni. Oltre ad alcuni problemi legati alla propria salute, infatti, il rettore di Roma Tre nella sua lettera di congedo fa spesso riferimento al clima divisivo, di tensioni, che si è insinuato nell’ateneo negli ultimi mesi e che continua ad essere presente nonostante lui stesso abbia tentato più volte un’opera di mediazione: “Due proposte di mediazione presentate, con il mio accordo, da due prorettori, sul progetto del Tecnopolo la prima e e sulla distribuzione delle risorse la seconda, sono state respinte dagli organi competenti.”

Non nasconde, inoltre, di non essere più sostenuto dalla maggioranza: “Siamo, s’intende, nella più legittima dinamica del gioco democratico. Ma intendo anche che la mia linea di governo e di progettazione non è più sostenuta dalla fiducia della maggioranza negli organi decisionali.”

Ormai, infatti, secondo lui sono venute a mancare le condizioni politiche per continuare: “Ne concludo pertanto e, inevitabilmente, che non ci sono più le condizioni politiche per proseguire un’azione di conciliazione – ha dichiarato nella lettera – Queste tensioni mi impediscono di svolgere l’azione di governo in quella forma condivisa, dialogante e collegiale che è stata la base del mio programma rettorale.”

L’assessore all’Universita’ del Lazio Paolo Orneli, in un post su Facebook, lo ringrazia per il lavoro condiviso in questi anni: “Abbiamo lavorato insieme con grandissima intensita’ e ho sempre avuto in lui un interlocutore attento e sensibile, concreto e appassionato. Grazie a lui abbiamo aperto ad Ostia una sede universitaria e portato avanti importanti progetti per la ricerca, l’alta formazione, le startup innovative, il welfare studentesco. Saro’ sempre grato a Luca per questo lavoro, per uno stile di altri tempi improntato al garbo, alla profondita’ di pensiero, all’amore sconfinato per la cultura e l’Universita’ quali leve fondamentali per costruire una societa’ migliore. Nel dirgli grazie, anche a nome della Regione Lazio, voglio anche dirgli che continueremo a impegnarci al fianco di Roma Tre, con ancora maggiore determinazione, per una Universita’ forte e unita, che insieme agli altri atenei della nostra regione possa crescere e contribuire sempre di piu’ a fare del Lazio una grande regione europea della conoscenza, dell’innovazione e della coesione sociale. Grazie Luca, di cuore”, ha concluso Orneli.

“Desidero ringraziare Luca Pietromarchi, dimessosi stamattina, per l’impegno profuso in questi anni come Rettore dell’Universita’ Roma Tre. Insieme a lui, e ad altri rettori delle universita’ del nostro territorio, abbiamo iniziato a lavorare a progetti per la ricerca e l’innovazione, con l’obiettivo di fare del Lazio sempre piu’ la Regione della conoscenza. Un percorso che continueremo a portare avanti. Lo ringrazio, infine, per il confronto sempre aperto, garbato ed equilibrato che abbiamo avuto in questi anni. In bocca al lupo per tutto”. Cosi’ il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.