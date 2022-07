Roma: un altro incidente sul lavoro, operaio cade dal secondo piano: non è in pericolo di vita

L'uomo di 41 anni era a bordo di un carrello elevatore, improvvisamente è precipitato al suolo

Ieri mattina un altro incidente sul lavoro poteva finire in tragedia. In un cantiere per i lavori di rifacimento della facciata di un palazzo in via Luigi Gaetano Marini all’altezza del civico 42, un uomo di 41 anni, operaio della ditta esecutrice dei lavori, mentre era a bordo di un carrello elevatore, giunto all’altezza del secondo piano, improvvisamente è precipitato al suolo.

Soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, ha riportato lesioni giudicate guaribili in venti giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Tuscolana che hanno sequestrato il carrello elevatore e informato la procura capitolina.