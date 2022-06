Roma: una lastra si stacca da una gru in un cantiere al Foro Italico, grave operaio

Il ragazzo di appena 21 anni è stato trasferito in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma

Ennesimo incidente sul lavoro a Roma. Un operaio di 21 anni e’ rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da una lastra in cemento che si e’ staccata da una gru in movimento.

E’ successo ieri pomeriggio, in un cantiere in via delle Olimpiadi zona Foro Italico, quando poco dopo le 18 il giovane operaio e’ stato schiacciato dalle pedane che stava manovrando. Il ragazzo e’ stato trasferito in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma, riporta svariati traumi. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.