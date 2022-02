Roma: uomo trovato morto all’interno della sua auto, indagini in corso

Il fatto è accaduto nella giornata di ieri

Pattuglie della Polizia Locale del IX Gruppo Eur sono intervenute intorno alle 18 di ieri in via di Castel di Leva, altezza civico 321, dove gli agenti hanno ritrovato un uomo di 77 anni, senza vita, all’interno di una Fiat Panda. L’auto è finita all’interno di un terreno privato dopo essere uscita dalla sede stradale. Tuttora in corso indagini per ricostruire quanto accaduto: tra le cause del decesso non si esclude un malore dell’uomo durante la guida.