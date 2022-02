Roma: vasto incendio in un capannone industriale a Torre Spaccata

L'incendio è divampato nella notte

Un vasto incendio si è sviluppato nella notte, intorno alle 1:45, in un capannone in via della Vaccheria Gianni 87, in zona Torre Spaccata a Roma sud. Le fiamme hanno interessato un’attività industriale che è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili de fuoco che hanno evitato il propagarsi del rogo ai negozi adiacenti. Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche il personale del 118, la polizia di Stato e la polizia locale di Roma Capitale.