Roma, via Casilina chiusa in zona Borghesiana per incendio

Disagi alla viabilità della Capitale a causa di un incendio di sterpaglie che ha provocato la chiusura di Via Casilina. L’importante via consolare della Capitale è stata infatti chiusa all’altezza del quartiere Borghesiana, periferia est della città; sul posto sono intervenute diverse pattuglia della polizia di Roma Capitale del VI gruppo Torri.

L’incendio è divampato intorno alle ore 17 di questo pomeriggio, al momento via Casilina è chiusa in entrambe le direzioni tra via Siculiana e via delle Due Torri per garantire la sicurezza al transito veicolare e agevolare l’intervento di vigili del fuoco e protezione civile.