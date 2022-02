Roma: volontari via da stazione Termini. ‘Verdi’, denuncia a Commissione Ue

Anche un esposto in Procura da rappresentanti Europa Verde

“Che esercito, Carabinieri e polizia privata di Grandi Stazioni siano impegnate nell’impedire a organizzazioni di volontariato di distribuire cibo ai senza tetto e’ una cosa vergognosa, disumana e inaccettabile. L’esercito risponde al Ministro della Difesa, Grandi Stazioni a Ferrovie dello Stato e quindi al ministro dei Trasporti, qualcuno puo’ fermare questa barbarie?”. Lo chiedono, in una nota, il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e il Consigliere di Roma Capitale di Europa Verde Nando Bonessio che informano di aver presentato un esposto all’autorita’ giudiziaria e una denuncia alla Commissione Ue.

“Ci troviamo di fronte ad una violazione dei diritti dell’uomo fatta in nome della salvaguardia del decoro e delle attivita’ commerciali a Stazioni Termini, contro i poveri. Di cosa dobbiamo vergognarci di chi e’ povero o della poverta’ che non viene contrastata e dei senza tetto a cui non viene trovata una sistemazione?”, proseguono Bonelli e Bonessio. “Quanto e’ accaduto e sta accadendo a stazione Termini e’ inaccettabile e per questo abbiamo presentato un esposto all’autorita’ giudiziaria e in una denuncia alla Commissione Europea abbiamo segnalato questa gravissima violazione dei diritti umani a Roma Capitale d’Italia. Rilevando, in entrambi i casi, anche che possa configurarsi il reato di violenza e trattamenti contrari al senso di umanita’ della persona e lesivi delle dignita’ umana”, concludono i die esponenti di Europa Verde.