Tre colpi con tecnica ‘gomma bucata’, un arresto a Roma

Ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 50enne (gia’ detenuto a Latina per altri reati) fortemente sospettato di aver rubato borselli da veicoli in panne. Ad eseguire il provvedimento restrittivo, firmato dal gip, sono stati i Carabinieri della Stazione di Roma Appia e gli agenti del IX Distretto “Esposizione” della Polizia di Stato.

L’uomo, stando a quanto emerso dalle indagini basate su individuazioni fotografiche e analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sarebbe l’autore di almeno 3 furti, compiuti con la tecnica della “gomma bucata”.

Le vittime, individuate presso i parcheggi dei supermercati, subivano danni agli pneumatici e, mentre erano intenti alla loro sostituzione, venivano derubati di quanto era presente negli abitacoli.