Ruby ter: pm chiedono di condannare Silvio Berlusconi a 6 anni

Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto ai giudici della settima sezione penale di Milano di condannare a 6 anni Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari nell’ambito del processo Ruby ter. Tra gli imputati, anche la parlamentare Maria Rosaria Rossi, per la quale è stata sollecitata una pena di 1 anno e 4 mesi, 2 anni la richiesta invece per il giornalista Carlo Rossella. Chiesto di condannare Ruby a 5 anni e “la confisca diretta di 5 milioni, quale provento del reato” corruttivo da parte di Silvio Berlusconi e “di 3 milioni” all’ex compagno Luca Risso, imputato per riciclaggio. Chieste condanne fino a 5 anni per una ventina di ragazze, ospiti delle serate di Arcore, il cui silenzio sarebbe stato comprato dall’ex premier. Chiesti 6 anni e 6 mesi per Luca Risso. L’unica assoluzione riguarda l’imputato Luca Pedrini.

