San Giovanni: tentato furto in gioielleria, arrestata una coppia

Approfittando di un momento di distrazione del titolare i due - un uomo di 55 anni e una donna di 70 anni, già noti alle forze dell'ordine - avevano tentato di nascondere sotto la giacca un astuccio con 38 anelli in oro del valore di circa 40mila euro

Sventato un tentativo di furto in una gioielleria di San Giovanni. I carabinieri hanno arrestato una coppia già nota alle forze dell’ordine – un 55enne romano e una 70enne di Genova.

È stato il titolare a chiamare al 112 riferendo che poco prima – approfittando di un suo momento di distrazione – i due avevano tentato di nascondere sotto la giacca un astuccio con 38 anelli in oro del valore di circa 40mila euro. I carabinieri hanno anche visionato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interno, che hanno confermato quanto denunciato dal titolare della gioielleria e hanno fermato il 55enne e la 70enne. Il tribunale di Roma dove, dove l’arresto è stato convalidato per entrambi e rimessi in libertà in attesa di processo.