Sassoli: Gualtieri, “un dolore immenso, non ti dimenticheremo mai”

"Nel lavoro comune a Bruxelles è maturata un’amicizia profonda e il mio infinito apprezzamento per i suoi principi e valori, per la sua dolcezza, la sua umanità e il suo equilibrio", scrive su Facebook il sindaco di Roma

“Un dolore immenso per la scomparsa di David Sassoli: un grande italiano, un grande europeo, una persona straordinaria. Nel lavoro comune a Bruxelles è maturata un’amicizia profonda e il mio infinito apprezzamento per i suoi principi e valori, per la sua dolcezza, la sua umanità e il suo equilibrio, per la capacità di unire sempre senso delle istituzioni e impegno senza riserve per i più deboli. La sua passione politica resterà un insegnamento per tutti coloro che hanno a cuore il progresso di un’Europa più unita e più giusta. Mi stringo al dolore della famiglia e di tutti i suoi cari. Non ti dimenticheremo mai David”. Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri