I funerali si terranno venerdì 14 gennaio alle 12:00 alla chiesa Santa Maria degli Angeli. Oggi le commemorazioni alla Camera dei Deputati (dalle ore 15:20) e al Senato (dalle ore 16:30)

I funerali di David Sassoli si terranno venerdì 14 gennaio alle ore 12 alla chiesa Santa Maria degli Angeli, in Piazza della Repubblica a Roma. La Camera ardente sarà aperta giovedì 13 gennaio in Campidoglio in sala Protomoteca, dalle ore 10:00 alle 18:00.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi oggi pomeriggio interverrà alle commemorazioni che si svolgeranno alla Camera dei Deputati dalle ore 15:20, e al Senato dalle ore 16:30, rende noto Palazzo Chigi.