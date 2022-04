Possibili cancellazioni anche per le linee gestite dalla Roma Tpl.

È in corso lo sciopero del trasporto pubblico che si concluderà alle 12:30. Regolarmente in funzione le linee della metropolitana e le ferrovie concesse. Possibili cancellazioni di corse per i bus Atac e per le linee gestite dalla Roma Tpl. È quanto rende noto Roma servizi per la Mobilità.