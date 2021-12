Sciopero: riduzione delle corse nella metro A

Le corse nelle metro B e C sono invece regolari. Chiusa la ferrovia Termini-Centocelle. Possibili ripercussioni nella circolazione dei bus fino alle 17

È in corso lo sciopero del trasporto pubblico di Roma nell’ambito dell’agitazione nazionale indetta dai sindacati Cgil e Uil. Al momento la metro A risulta attiva con riduzioni di corse, la B/B1 e la C regolari. La ferrovia Roma-Lido è operativa con riduzione di corse, mentre la Termini-Centocelle è chiusa. Per quanto riguarda i bus, l’Atac avverte di “possibili riduzioni di corse o sospensione di linee fino alle 17”.