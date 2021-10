Scontri Roma: Ue, valutiamo recepimento norme istigazione odio

Commissaria Dalli, nel caso agiremo con procedure infrazione

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

“Osserviamo una continua diffusione di istigazione all’odio e cospirazioni online ed episodi di violenza ispirati a ideologie di estrema destra. Il razzismo e l’istigazione all’odio sono illegali nell’Ue e stiamo valutando l’adeguato recepimento delle norme in materia dai Paesi membri. Nel caso invieremo procedure di infrazione. Negli ultimi mesi ne abbiamo mandate 102”. Lo dichiara la commissaria Ue all’Uguaglianza, Helena Dalli, aprendo il dibattitto sugli estremismi alla luce degli Scontri di Roma all’Europarlamento.

“Una settimana fa la Commissione ha adottato la strategia per l’antisemitismo. Vediamo attacchi di odio contro i musulmani e i migranti, la Commissione Ue lavorera’ con la comunita’ musulmana per garantire la sicurezza per i musulmani e contro il razzismo”, spiega Dalli.