Scontro in monopattino con auto, muore 48enne a Roma

Incidente su via Colombo. Automobilista si ferma per soccorsi

Travolto da un’auto a un incrocio di via Cristoforo Colombo, strada ad alto scorrimento della Capitale. Un impatto violento che non ha lasciato scampo a un uomo a bordo di un monopattino. Incidente mortale nel tardo pomeriggio a Roma. E’ accaduto intorno alle 18.30 all’intersezione fra via Cesare Federici e via Colombo, nel quadrante sud della città. Sul posto la polizia locale per i rilievi e il 118. Inutili i soccorsi per l’uomo, un 48enne, che si trovava sul monopattino. Il personale dell’ambulanza ha provato a rianimarlo, ma dopo vari tentativi non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L’automobilista si è subito fermato per allertare i soccorsi.

Gli agenti della polizia locale dell’VIII Gruppo Tintoretto sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. In queste ore verranno ascoltati i testimoni e vagliate le immagini delle telecamere presenti sul luogo dell’impatto. Ancora da chiarire quale dei due veicoli sia passato con il semaforo rosso. Sembra che la macchina percorresse la Colombo in direzione centro quando all’incrocio con via Federici, in zona Garbatella, è avvenuto l’incidente. I vigili hanno delimitato l’area per consentire i rilievi e sono stati impegnati anche per agevolare la viabilità. Traffico in tilt in tutta la zona in un orario abitualmente trafficato.

E non è la prima volta che nella Capitale si registra un incidente mortale in cui è coinvolto un monopattino. Tra i più recenti a settembre un 34enne nigeriano morì in uno scontro con una macchina in via Chiana nel quartiere Trieste. Il conducente della macchina, un 19enne, si fermò a prestare i soccorsi. Intanto da domani entra in vigore a Firenze l’ordinanza dirigenziale del Comune che prevede l’obbligo del casco per i conducenti dei monopattini indipendentemente dall’età. Il provvedimento estende l’obbligatorietà, già prevista dalla normativa per i conducenti di età compresa tra 14 e 18 anni, anche ai maggiorenni.