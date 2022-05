Scontro tra auto a Guidonia, è morto il bimbo di tre anni

Il piccolo era stato ricoverato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli

Non ce l’ha fatta il bambino di 3 anni che sabato 28 maggio era stato portato in elicottero al Policlinico Gemelli in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via Maremmana Inferiore, nella zona di Guidonia, alle porte della Capitale. Nell’incidente, uno scontro tra due auto, rimasero ferite tre persone e le condizioni del piccolo sono apparse subito disperate. Il bimbo fu estratto dall’abitacolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco e fu trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma.

Il piccolo era stato ricoverato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Le sue condizioni, apparse subito gravissime, ed hanno determinato il decesso di oggi, malgrado tutti i tentativi dell’equipe medica guidata dal professor Giorgio Conti.

Gli accertamenti sono condotti dalla polizia.