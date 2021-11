Scuola: i sindacati annunciano lo sciopero per il 10 dicembre

I rappresentati sindacali di Flc Cgil, Uil Scuola, Snals-Confsal e Gilda Unams contestano quanto previsto nella legge di bilancio presentata dall'esecutivo guidato da Mario Draghi

Scuole in sciopero il prossimo 10 dicembre. L’annuncio della mobilitazione arriva dai rappresentati sindacali di Flc Cgil, Uil Scuola, Snals-Confsal e Gilda Unams dopo l’incontro di ieri con i rappresentanti del governo.

I sindacati contestano quanto previsto nella legge di bilancio presentata dall’esecutivo guidato da Mario Draghi. La giornata di sciopero “non deve essere l’ultima iniziativa di lotta ma deve essere la prima, ha spiegato il segretario dell’Flc-Cgil Francesco Sinopoli. Una mobilitazione che deve essere un segnale per la scuola e per il Paese: non avevamo alternative. Ci auguriamo che il 10 dicembre sia una giornata partecipata di partecipazione e rivendicazione”.