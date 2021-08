Scuola: Municipio Roma I, solo due cellulari per controllo green pass su 11 nidi

“Sono passate tre settimane dall’emanazione decreto Legge che prevede l’obbligo del controllo del green pass per tutto il personale scolastico e soltanto a poche ore dall’apertura degli asili nido il Campidoglio si accorge che la certificazione deve essere controllata quotidianamente, e non una tantum come forse ha pensato qualcuno al Dipartimento Politiche Educative”. Così in una nota la presidente Sabrina Alfonsi e l’assessore alla Scuola del Municipio Roma I Centro, Giovanni Figà Talamanca. “Ora si tenta di correre frettolosamente ai ripari, fornendo ai Municipi un numero di apparecchi telefonici, deputati alla verifica del green pass, comunque largamente insufficiente rispetto al necessario. Nel Primo Municipio, a fronte di 11 nidi che domani dovranno accogliere i bambini, sono stati forniti soltanto due telefonini, preannunciando che ne verranno assegnati altri in seguito, che però dovranno essere restituiti al Dipartimento trasformazione digitale non oltre il 15 settembre per le esigenze collegate alle prossime elezioni amministrative”.

“La situazione -continua la nota- è ancora peggiore sul piano dell’individuazione dei soggetti preposti ai controlli. Mentre lo scorso anno questo compito era stato affidato a Multiservizi attraverso il personale ausiliario presente nei nidi, questa volta il problema è stato scaricato completamente sulle Direzioni municipali, che in qualità di datori di lavoro dovrebbero individuare personale preposto a recarsi due volte al giorno, al mattino e all’ora di pranzo, per il cambio orario, in tutte le strutture di competenza per effettuare il controllo dei certificati degli educatori. Né d’altra parte si può pensare di affidare questo compito alle maestre. Evidentemente una comunicazione di questo genere, data il giorno prima dell’apertura dei nidi, avrà l’unico effetto certo di provocare un caos organizzativo che mette seriamente a rischio l’apertura in sicurezza dei nostri nidi, a discapito dei bambini e delle loro famiglie”.