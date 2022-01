Scuola: studenti protestano davanti al Miur a Roma, “basta alternanza con lavoro”

Dopo la morte di Lorenzo, ragazzo di 18 anni di Udine, mentre svolgeva un tirocinio

Flash mob di protesta nella tarda serata di ieri davanti al Ministero dell’istruzione a Roma, da parte di un gruppo di studenti di Osa, dopo la morte di Lorenzo, ragazzo di 18 anni di Udine, mentre svolgeva un tirocinio in alternanza scuola-lavoro.

“Lo scorso anno sono morti 1400 lavoratori sul posto di lavoro, questa realtà tragica vuole essere normalizzata sin dalle nostre scuole con l’alternanza, non lo accettiamo: vogliamo il blocco immediato dei percorsi di alternanza, senza se e senza ma – spiegano gli studenti in una nota-. Noi non dimentichiamo, noi non perdoniamo. La nostra rabbia esploderà in ogni scuola e in ogni città”