Sempre più collegamenti Roma-Usa: oggi da Fiumicino volo non-stop per Boston

Diventerà giornaliero a giugno

È partito questa mattina alle 11:10, con 130 passeggeri a bordo, il primo volo stagionale non-stop “DL113” della compagnia Delta Air Lines dall’aeroporto di Fiumicino per Boston. Il collegamento, operato con un aeromobile A330-300, è inizialmente servito cinque volte alla settimana, per poi diventare giornaliero in giugno. L’imbarco, allo scalo romano, del primo volo è stato accompagnato da un dj set e dal dono di gadgets da parte della compagnia ai passeggeri.

Con il volo per Boston e i collegamenti per New York e Atlanta, durante i mesi di punta estivi, Delta arriverà ad assicurare fino a cinque servizi giornalieri dalla capitale verso gli Stati Uniti. Gli hub Delta di Atlanta Boston e New York offrono numerose coincidenze verso tutti gli USA ed oltre. Prosegue così, anche con questo collegamento, l’incremento dei voli tra Fiumicino e gli Stati Uniti per garantire la ripresa dell’offerta turistica a Roma, che vede da alcune settimane un progressivo e costante aumento di presenze sui voli tra i due Paesi.