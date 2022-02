Sequestrata sala scommesse sul litorale romano

Da Agenzia delle dogane e dai Carabinieri

ll personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed i Carabinieri ha sequestrato, un punto di scommesse sul litorale romano al termine di una attivita’ di monitoraggio in corso da oltre un anno.

Il titolare e’ stato deferito all’Autorita’ giudiziaria per reati penali. Il personale di ADM e dei Carabinieri hanno riscontrato numerose violazioni di legge nel settore del gioco pubblico: la presenza di due minori nel locale, l’assenza di formule di avvertimento e di materiale informativo per contrastare il gioco patologico, computer gia’ preimpostati e reindirizzati su siti di gioco e giocate non riconducibili ai titolari dei conti utilizzati. E’ stata sequestrata tutta l’area destinata al gioco e 5 personal computer.

L’intervento e’ stato coordinato dall’Ufficio Controlli Giochi della Direzione centrale Giochi ed eseguito dal personale della Stazione Carabinieri di Vitinia.