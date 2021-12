Si apre voragine in garage condominio, evacuate tre famiglie ad Artena

La voragine si trova in corrispondenza del muro portante che collega due edifici

Evacuate tre famiglie vicino Rima a causa di una voragine che si è aperta in un garage condominiale. I Carabinieri sono intervenuti, su richiesta dei Vigili del Fuoco, nel comune di Artena in via Filippo Prosperi poichè in un garage condominiale è stata notata una voragine di un metro per un metro in corrispondenza di un tubo dell’acqua.

Tenuto conto che la voragine si trova in corrispondenza del muro portante che collega due edifici, Carabinieri e pompieri hanno ritenuto opportuno evacuare le tre famiglie residenti, aiutandole a trasferirsi temporaneamente presso una struttura ricettiva del posto.