Si finge tecnico gas e truffa anziana per 8mila euro a Roma

È accaduto a Fidene

Truffa ad un’anziana ieri alle 13.10 in via Roberto Bracco, in zona Fidene, a Roma.

Un uomo, fingendo di essere un operaio tecnico del gas, ha bussato alla porta dell’appartamento spiegando alla 81enne di essere dovuto intervenire per una fuga di gas in corso. La donna, su indicazione del finto tecnico, ha spostato in un’altra stanza 4 mila euro in contanti e altri 4 mila in monili d’oro. L’uomo e’ poi fuggito con la refurtiva. L’anziana ha poi chiamato la figlia che ha avvisato il 112.

Sul posto i poliziotti del commissariato Fidene che indagano sul caso.