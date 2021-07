Si getta nel Tevere da Ponte Marconi, tragedia sfiorata nel pomeriggio a Roma

Il gesto estremo è avvenuto intorno alle 14 del pomeriggio, decisivo l'allarme lanciato dai passanti

Continuano gli episodi di cronaca che riguardano il fiume Tevere e i suoi ponti. Dopo l’episodio avvenuto nella serata di ieri, che ha visto protagonista un ragazzo 30enne di origini marocchine, il quale è stato scaraventato nel Tevere mentre si trovava su Ponte Sisto, arriva una nuova notizia: una ragazza di 22 intorno alle 14 di questo pomeriggio si è gettata nel Tevere da Ponte Marconi.

La scena è stata vista dai tanti passanti che ogni giorno attraversano il ponte, i quali hanno prontamente allertato le forze dell’ordine. Immediato l’intervento delle forze di polizia locale e fluviale, decisivo per il salvataggio della ragazza. Dopo le operazioni di salvataggio la ragazza è stata portata al San Camillo per le cure del caso; la giovane ragazza versava in uno stato di shock, dovuto dal suo estremo gesto.