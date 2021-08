Si lancia da 5 piano e finisce su pompiere lì per salvarlo, gravi

E' accaduto a Tivoli, vigile del fuoco stava allestendo gonfiabile

Un uomo che minacciava il suicidio si e’ lanciato dal quinto piano di un palazzo finendo su un vigile del fuoco che in quel momento in strada stava allestendo il materasso gonfiabile. E’ accaduto stamattina a Tivoli, vicino Roma. All’arrivo delle forze dell’ordine, intervenute per la segnalazione di un uomo barricato in casa, il 43enne si e’ lanciato dalla finestra colpendo il pompiere che era intervenuto per il soccorso. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia. (