Sicurezza a Roma, controlli straordinari da Termini a P.zza Vittorio

Identificate oltre 3 mila persone, 28 denunciate

Anche per la settimana appena trascorsa, sono stati predisposti appositi servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, previsti con ordinanza del Questore, nelle aree della Stazione Roma Termini e di piazza Vittorio Emanuele II, cosi’ come stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di frenare i fenomeni della microcriminalita’ e dei reati predatori.

Nel corso delle operazioni, a cui hanno partecipato la Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale Roma Capitale, sono state identificate 3369 persone di cui 28 denunciate all’Autorita’ Giudiziaria.

Sono stati altresi’ controllati 505 veicoli con 154 contestazioni al codice della strada. Anche gli esercizi commerciali e di vicinato sono stati sottoposti a verifiche: 95 sono state le attivita’ controllate con 32 sanzioni amministrative contestate. L’ attivita’ di prevenzione e controllo nell’area della Stazione Roma Termini e di piazza Vittorio Emanuele II, proseguira’ in maniera sistematica anche nelle prossime settimane.