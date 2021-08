Sicurezza: controlli a Roma Termini, 13 Daspo urbano

Contro il degrado, l'illegalità e l'abusivismo commerciale

Una serie di controlli contro il degrado, l’illegalita’ e l’abusivismo commerciale sono stati compiuti dai carabinieri nei pressi dello scalo ferroviario di Roma Termini. I militari della Stazione Macao insieme ai carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno controllato l’area di via Marsala e vie limitrofe identificando 185 persone.

Di queste, 8 sono state denunciate a piede libero e altre 13 sanzionate, in violazione del divieto di stazionamento nei pressi di scali ferroviari, con richiesta di Daspo urbano. Sono state, inoltre, sanzionate 5 attivita’ ricettive.

Tra le 8 persone denunciate dai carabinieri 2 romani e un pakistano sono stati sorpresi nei pressi della stazione nonostante avessero gia’ un provvedimento Daspo urbano. Un 38enne di Napoli e’ stato riconosciuto e fermato perche’ gia’ colpito dalla misura del foglio di via obbligatorio con divieto ritorno nel comune di Roma. Un Bulgaro di 26 anni e una romena di 36, sono stati invece denunciati perche’ sorpresi a molestare i viaggiatori, con richieste di elemosina o cercando con insistenza di offrire la loro assistenza, nei pressi dei distributori automatici di biglietti.

I militari hanno sorpreso e denunciato per truffa ai danni di viaggiatori, una romena di 20 anni, gia’ destinataria di foglio di via obbligatorio di due anni dal comune di Roma, sorpresa mentre cercava di sostituire il biglietto ad un viaggiatore con il suo gia’ obliterato e modificato ad-hoc. Delle attivita’ ricettive controllate nei pressi di via Milazzo, 5 sono state oggetto di sanzioni amministrative da parte dei carabinieri per irregolarita’ per la mancata esposizione dei percorsi antincendio e degli estintori, del listino prezzi praticato e dell’aumento non autorizzato e permanente del numero dei posti letto. In particolare e’ stata disposta la chiusura immediata di un’affittacamere privo di alcuna autorizzazione.